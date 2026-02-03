cascina presentate le statistiche sulla popolazione residente

Cascina mantiene una popolazione di oltre 45.000 abitanti, con oltre 110 nazionalità diverse. Questa varietà si riflette nella quotidianità del paese, dove molte culture convivono ormai da anni. I numeri sono stati ufficialmente presentati questa mattina, offrendo un quadro chiaro della composizione demografica locale.

Cascina continua ad avere una popolazione di oltre 45.000 abitanti, divise in 110 nazionalità diverse. Sono questi i primi due dati che emergono dalla presentazione delle statistiche della popolazione di Cascina al 31 dicembre 2025. Una fotografia sui residenti e su come cambiano nel corso del tempo. “Ringrazio i servizi demografici, statistici e URP per la preparazione di questo annuario – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – che dà uno strumento di analisi e diventa di supporto all’azione amministrativa, perché è più facile capire anche dai numeri come cambia la popolazione e quindi che bisogni ci possono essere su un territorio come quello di Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

