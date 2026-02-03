Cascina iniziata la sostituzione dei filtri della piscina

Questa mattina a Cascina sono partiti i lavori per sostituire i filtri della piscina scoperta. Gli interventi, che coinvolgono un investimento di circa 315 mila euro, sono in corso per migliorare la qualità dell’acqua e garantire maggiori standard di sicurezza agli utenti. La piscina rimarrà chiusa durante le operazioni, che si prevedono dureranno alcune settimane.

Cascina, lunedì 2 febbraio 2026 - Sono iniziati i lavori di sostituzione dei filtri per la piscina scoperta di Cascina, per un importo di circa 315.000 euro a carico dell'amministrazione comunale. La piscina scoperta è una vasca olimpionica (50 x 21 metri) con otto corsie, con un'altezza che varia da 1,90 a 3,50 metri. A lato di questa vasca c'è anche una vasca piccola per bambini sotto i 7 anni alta 60 centimetri. Si tratta di un intervento necessario per avere un miglior filtraggio dell'acqua grazie alle nuove tecnologie. Il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi hanno effettuato un sopralluogo alla struttura insieme a Carlo Cavallini, amministratore delegato di Gesport.

