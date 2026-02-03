Carta docente quando sarà accreditato il bonus 2025 26 tutti i docenti potranno acquistare un computer
Oggi, 3 febbraio 2026, il sito cartadeldocente.istruzione.it mostra ancora la stessa comunicazione: i voucher per il bonus 202526 non sono ancora attivi. Nonostante l’inizio di gennaio sia passato, i docenti italiani devono aspettare ancora qualche giorno prima di poter acquistare un computer con la carta docente. Nessuna data precisa è stata comunicata, e molti insegnanti restano in attesa di sapere quando potranno usare il bonus.
Carta docente: segnaliamo che ancora oggi 3 febbraio 2026 il sito cartadeldocente.istruzione.it riporta la dicitura "I voucher per l’anno scolastico 20252026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026". Scadenza purtroppo disattesa, come la pubblicazione del decreto con importo e numero beneficiari per l'anno scolastico 202526. L'articolo Carta docente, quando sarà accreditato il bonus 202526 tutti i docenti potranno acquistare un computer .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
