Carta docente quando sarà accreditato il bonus 2025 26 tutti i docenti potranno acquistare un computer

Oggi, 3 febbraio 2026, il sito cartadeldocente.istruzione.it mostra ancora la stessa comunicazione: i voucher per il bonus 202526 non sono ancora attivi. Nonostante l’inizio di gennaio sia passato, i docenti italiani devono aspettare ancora qualche giorno prima di poter acquistare un computer con la carta docente. Nessuna data precisa è stata comunicata, e molti insegnanti restano in attesa di sapere quando potranno usare il bonus.

Carta docente: segnaliamo che ancora oggi 3 febbraio 2026 il sito cartadeldocente.istruzione.it riporta la dicitura "I voucher per l'anno scolastico 20252026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026". Scadenza purtroppo disattesa, come la pubblicazione del decreto con importo e numero beneficiari per l'anno scolastico 202526.

