Carolyn Smith svela come il tumore possa essere prevenuto con attenzione e tempo

Carolyn Smith, ex ballerina e giudice di “Ballando con le stelle”, ha parlato di come si possa prevenire il tumore con attenzione e tempo. La donna ha spiegato che controlli regolari e uno stile di vita attento sono fondamentali per individuare eventuali problemi in anticipo. Ha invitato tutti a non sottovalutare i segnali del corpo e a fare prevenzione.

Carolyn Smith, ex ballerina e presidente della Giuria di "Ballando con le stelle", ha sottolineato l'importanza della prevenzione nel contrasto al tumore. La donna, ormai da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione per l'Airc, ha dichiarato all'Adnkronos che "prendere il tempo per fare prevenzione" è essenziale, non solo quando c'è un dubbio o un sospetto. Secondo Smith, una diagnosi precoce aumenta significativamente la possibilità di guarire. "Si devono fare gli esami senza paura dei risultati – ha detto – altrimenti la paura arriverà dopo se c'è qualcosa che non va." La prevenzione, inoltre, include anche l'alimentazione: "non si deve sottovalutare ciò che si mette in bocca".

