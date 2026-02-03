Carolyn Smith e il tumore | Prendetevi il tempo per fare prevenzione sempre

Carolyn Smith invita a non rimandare mai i controlli. La ballerina e giudice di

(Adnkronos) – Il tempo per fare un test, un esame o uno screening di prevenzione dei tumori "non è mai tempo rubato" al resto della giornata. "E' un tempo che dovete prendervi, non solo quando c'è un dubbio o un sospetto ma sempre, perché una diagnosi, cosa che non auguro a nessuno, fatta in una fase iniziale del tumore, darà molto più speranza di curarlo come si deve". A parlare all'Adnkronos, alla vigilia della Giornata mondiale del cancro che si celebra domani, 4 febbraio, è Carolyn Smith, ex ballerina e coreografa, presidente di Giuria a 'Ballando con le stelle', che dopo aver condiviso pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al seno, è diventata testimonial dell'Airc, impegnandosi pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Carolyn Smith

Carolyn Smith torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore.

Carolyn Smith ha raccontato a Verissimo di aver capito di essere davvero forte dopo dieci anni di battaglia contro il tumore al seno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carolyn Smith

Argomenti discussi: Carolyn Smith a Verissimo: le nuove rivelazioni sulla lotta contro il tumore; Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: il segnale inatteso della sua cagnolina che ha dato l'allarme; Carolyn Smith, la lotta contro il cancro: Ho scoperto che oltre al solito posto, qualcosa si era attaccato alla costola; Carolyn Smith: La malattia è tornata per la terza volta, l'ho scoperto grazie al mio cane. Il ballo mi aiuta a combatterla.

Carolyn Smith: «Convivo con il tumore da undici anni, ho scoperto di essere davvero forte»La giurata di Ballando con le stelle ha raccontato che, lo scorso anno, prima di partire per le vacanze, ha fatto una Tac e una Pet. «Mi hanno richiamato per darmi brutte notizie: si erano riattivati ... vanityfair.it

Carolyn Smith racconta a Verissimo come ha scoperto che il tumore è tornato e quali sono le sue attuali condizioni di salute: In tre puntiCarolyn Smith racconta la sua battaglia contro il cancro a Verissimo, condividendo un messaggio di speranza e resilienza. bigodino.it

Il tumore ha colpito di nuovo, estendendosi anche a una costola. Carolyn Smith si apre sul passaggio più duro della sua battaglia, tra un ciclo di radioterapia particolarmente impegnativo e nuovi controlli in programma - facebook.com facebook

Carolyn Smith: "Per incontrare i reali ho sospeso la chemioterapia” #verissimo #carolynsmith x.com