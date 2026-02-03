Carnevali furioso | Senza tifosi dell’Inter così si rovina il calcio

Giovanni Carnevali non le manda a dire. Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Inter, il numero uno del club emiliano si scaglia contro il possibile divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri. “Senza tifosi dell’Inter il calcio si rovina,” dice con tono deciso. La tensione tra le due squadre sale, e le parole di Carnevali fanno aumentare la pressione sulla partita di domenica.

Tensione altissima attorno a Sassuolo-Inter e parole durissime in arrivo dal club emiliano. L'ipotesi di divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri scatena la reazione dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che interviene senza filtri alla vigilia della sfida di campionato in programma domenica alle 18. Il dirigente neroverde contesta apertamente il provvedimento che potrebbe colpire la curva dell' Inter dopo l'episodio del petardo esploso sugli spalti, che ha colpito alla gamba il portiere della Cremonese, Emil Audero. «È una cosa che mi fa arrabbiare molto – attacca Carnevali – per noi gli incassi sono una risorsa fondamentale.

