La festa del Carnevale di Cento si conferma al massimo livello. La prima sfilata ha lasciato il pubblico senza fiato, con cinque carri che hanno portato in piazza Guercino un mix di colori, musica e allegria. La gente applaude, già pronta per il bis, mentre il clima di festa continua a scaldare il cuore della città.

Negli occhi c’è ancora la magia della prima sfilata del Cento Carnevale d’Europa, con i cinque carri che hanno regalato emozioni in piazza Guercino. Il volo del corvo dei Toponi, il magnetismo di Cronos dei Ragazzi del Guercino, la trasformazione del carro dei Fantasti100 con Van Gogh, le grandi maschere dei Mazalora e il diavolo del Risveglio. "Dopo un anno di progettazione siamo partiti e la risposta è stata ottima – ha detto Riccardo Manservisi ripercorrendo la giornata –. Vi è stata una grandissima affluenza, con tantissime persone arrivate da tutta Italia. Fin dalle prime ore si è respirato entusiasmo: molti spettatori hanno accolto Rose Villain con cartelloni e grande calore e anche lei si è dimostrata estremamente disponibile, regalando al pubblico un’esibizione che è andata ben oltre una semplice partecipazione, quasi un concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Carnevale, livello altissimo. Pronti al bis"

Approfondimenti su Cento Carnevale

Il governatore della Lombardia ha visitato il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sono assistiti alcuni dei feriti coinvolti nella tragedia delle Constellation.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cento Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale, livello altissimo. Pronti al bis; I Carnevali in giro per il mondo: da Venezia a Rio de Janeiro, viaggio tra carri allegorici, sfarzose maschere e samba; Carnevale, l’attesa è finita: iniziano le sfilate dei carri.

Carnevale, livello altissimo. Pronti al bisCento, il bilancio della prima sfilata. Manservisi: Cavalchiamo l’entusiasmo per la prossima domenica. Accorsi: Grande partecipazione ... ilrestodelcarlino.it

Carnevale, l’attesa è finita: iniziano le sfilate dei carriUccelli pronti a spiccare il volo in piazza, diavoli che scalpitano per uscire e mostrarsi, volti che attendono di ... msn.com

Più in generale, il carnevale inteso come espressione popolare resta una delle più grandi manifestazioni di gruppo a livello locale e si realizza in cortei mascherati che alla fine confluiscono in una grande festa di ballo. - facebook.com facebook