Carnevale in allegria a Casalbordino

Da chietitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 febbraio, Casalbordino si riempie di allegria per il Carnevale. Alle 9.30, in piazza Umberto I, i residenti e i visitatori si ritrovano per una mattinata di feste, giochi e sorprese dedicate a grandi e piccoli. La piazza si anima con musica e colori, pronti a regalare un momento di spensieratezza a tutta la comunità.

Carnevale in allegria, a Casalbordino, domenica 15 febbraio, dalle ore 9.30, in piazza Umberto I, dove ci sarà una mattinata di festa con attività e sorprese per grandi e piccini.Un Carnevale pensato per tutta la famiglia, per divertirsi insieme e trascorrere una mattinata all’insegna.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Casalbordino Carnevale

Carnevale pistoiese, l’allegria non ha età

Oggi a Pistoia il Carnevale si è svolto senza intoppi.

L’allegria del Carnevale. Ora comanda il Castlein

Oggi è iniziato il Carnevale di Castelnovo Sotto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Casalbordino Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale in Allegria: Locorotondo si prepara a vivere l’ottava edizione; Il sole, la folla, l’allegria: al via il Carnevale di Viareggio 2026; Torna l’allegria nel cuore di Cecina: appuntamento con il Carnevale 2026; Piazza Duomo gremita di maschere e allegria per l'anteprima del Carnevale.

carnevale in allegria aCarnevale in Allegria: Locorotondo si prepara a vivere l’ottava edizioneCuore della festa sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, ognuno ispirato a temi diversi, scelti e realizzati dalle realtà ... agorablog.it

carnevale in allegria aCarnevale 2026: tutte le date, le maschere più amate e gli appuntamenti da non perdere a SienaFebbraio profuma già di frittelle, coriandoli e libertà. Il Carnevale 2026 è ufficialmente iniziato e nelle prossime settimane porterà colore e allegria in tante città tra sfilate, spettacoli e masche ... radiosienatv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.