Cardiologia Diagnosi certe e più veloci

Gli specialisti della Cardiologia all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco stanno adottando nuove tecniche per rendere le diagnosi più rapide e precise. Ora, i medici possono individuare i problemi di cuore con maggiore sicurezza, permettendo interventi più efficaci e tempestivi. La novità riguarda procedure più avanzate che migliorano la cura dei pazienti e riducono i tempi di attesa.

Diagnosi certe e più veloci e interventi più sicuri per chi soffre di problemi di cuore. Gli specialisti della Cardiologia dell' ospedale Alessandro Manzoni di Lecco stanno implementando nuove procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate. Tra queste c'è la biopsia endomiocardica con mappaggio elettroanatomico. Consente il prelievo di campioni di tessuto cardiaco per analisi istologiche e molecolari. La prima procedura con mappaggio elettroanatomico, è stata eseguita di recente su una paziente con storia di sarcoidosi polmonare, una malattia infiammatoria rara, con infiammazione anche del muscolo cardiaco.

