Carbonizzati in auto muore l’imputato e si accende la polizia d’assise

Un imputato è morto prima di ricevere la sentenza nel processo per l’omicidio del professore Pietro Caprio. Angelo Gentile, di 86 anni, si trovava in ospedale da mesi, dopo un intervento e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. È deceduto nella notte alla Clinica Padre Pio di Mondragone, dove era ricoverato. La sua morte ha chiuso definitivamente il caso, lasciando senza risposte molte domande sulla vicenda.

L’unico imputato all’omicidio del professore Pietro Caprio è morto prima della sentenza. Angelo Gentile, 86 anni, è scomparso nel processo d’indagine dopo essere caduto in condizioni critiche alla Clinica Padre Pio di Mondragone, dove era ricoverato da mesi a seguito di un intervento chirurgico. La morte improvvisa, causata da un malore che ha provocato un arresto cardio-circolatorio, ha portato la Corte d’Assise a dichiarare “non luogo a procedere” per la mancata prosecuzione della causa. La vittima, Pietro Caprio, 56 anni, era un docente di scienze motorie residente a Cellole, ritrovato carbonizzato nella propria auto il 4 novembre 2023 nella Pineta di Pietre Bianche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

