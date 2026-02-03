CaracasRodriguez incontra delegata Usa

Da servizitelevideo.rai.it 3 feb 2026

La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha incontrato a Caracas l’incaricata d’affari degli Stati Uniti, Laura Farnsworth Dogu. L’incontro arriva dopo mesi di silenzio e segna un passo importante verso la riapertura del dialogo tra i due paesi. La stretta di mano si è svolta al Palacio de Miraflores, nel tentativo di superare le tensioni in corso.

4.03 La presidente ad interim del Venezuela, Rodrguez, ha ricevuto al Palacio de Miraflores l'incaricata d'affari degli Stati Uniti a Caracas,Laura Farnsworth Dogu, nell'ambito della ripresa del dialogo diplomatico tra i due Paesi. A darne notizia è stato il ministro venezuelano della Comunicazione, Miguel Pérez Pirela,con un messaggio su X corredato da immagini dell'incontro. Il colloquio si inserisce nell'attuale agenda di lavoro tra in due Paesi, in un contesto segnato da un graduale riavvicinamento dopo anni di relazioni tese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Rodriguez Dogu

