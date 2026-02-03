CaracasRodriguez incontra delegata Usa

La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha incontrato a Caracas l’incaricata d’affari degli Stati Uniti, Laura Farnsworth Dogu. L’incontro arriva dopo mesi di silenzio e segna un passo importante verso la riapertura del dialogo tra i due paesi. La stretta di mano si è svolta al Palacio de Miraflores, nel tentativo di superare le tensioni in corso.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.