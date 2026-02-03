CaracasRodriguez incontra delegata Usa
La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha incontrato a Caracas l'incaricata d'affari degli Stati Uniti, Laura Farnsworth Dogu.
4.03 La presidente ad interim del Venezuela, Rodrguez, ha ricevuto al Palacio de Miraflores l'incaricata d'affari degli Stati Uniti a Caracas,Laura Farnsworth Dogu, nell'ambito della ripresa del dialogo diplomatico tra i due Paesi. A darne notizia è stato il ministro venezuelano della Comunicazione, Miguel Pérez Pirela,con un messaggio su X corredato da immagini dell'incontro. Il colloquio si inserisce nell'attuale agenda di lavoro tra in due Paesi, in un contesto segnato da un graduale riavvicinamento dopo anni di relazioni tese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
La conferma di Rodriguez: «Delegazione Usa arrivata a Caracas»
Il governo venezuelano ha comunicato l’arrivo a Caracas di una delegazione del Dipartimento di Stato statunitense, incaricata di condurre valutazioni tecniche e logistiche relative alle funzioni diplomatiche.
Venezuela, potere a Rodriguez. Il leader Usa: «Faccia il giusto o pagherà». Il Nyt: a Caracas 80 morti | Il blitz con la "bestia di Kandahar"
Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno eseguito un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e la moglie.
#FabioFazio ospita stasera #AlbertoTrentini, il cooperante liberato dopo 423 giorni di detenzione a Caracas Presente, tra gli altri, anche Belen Rodriguez. Ecco le anticipazioni del 1° febbraio 2026 x.com
Caracas annuncia l'amnistia generale per tutti prigionieri politici. La presidente venezuelana Rodriguez: "La legge sarà presentata al parlamento" #ANSA - facebook.com facebook
