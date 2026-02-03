Capo d' Orlando stufa innesca le fiamme in un appartamento | vigili del fuoco salvano i residenti

Questa sera a Capo d'Orlando un incendio ha messo in allarme i residenti. Intorno alle 20.45, la fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano di una palazzina. I vigili del fuoco sono intervenuti in fretta, riuscendo a mettere in salvo le persone intrappolate. La causa sembra essere una stufa che ha innescato le fiamme. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono stati evacuati e la casa è stata dichiarata inagibile.

Un rogo ha interessato un’abitazione al primo piano di una palazzina. Alcune stanze sono rimaste danneggiate, altre integre, e nessuna persona ha riportato ferite grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori Momenti di apprensione questa sera a Capo d’Orlando, dove intorno alle 20.45 un incendio ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina. Secondo le prime valutazioni, il rogo sarebbe stato provocato da una stufa, che ha scatenato le fiamme in alcune stanze, mentre altre sono rimaste indenni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Messina, con una squadra del Distaccamento di Sant’Agata di Militello, giunta rapidamente con un’autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo antincendio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Capo d Orlando Incendio in un appartamento ad Archi: vigili del fuoco in azione domano le fiamme e salvano gli abitanti Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un incendio ha devastato un appartamento nel quartiere di Archi a Reggio Calabria. Incendio in un appartamento ad Archi: vigili del fuoco domano le fiamme e salvano una coppia con 3 bambini Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un incendio ha devastato un appartamento ad Archi, nel quartiere di Reggio Calabria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Capo d Orlando Argomenti discussi: Capo d'Orlando, stufa innesca le fiamme in un appartamento: vigili del fuoco salvano i residenti; Tragedia sfiorata per un incendio scoppiato a Capo d’Orlando; Paura a Capo d'Orlando, incendio in un appartamento: danni ma nessun ferito; Esplode una bombola, paura a Castelluzzo. Paura a Capo d'Orlando, incendio in un appartamento: danni ma nessun feritoLe fiamme al primo piano di una palazzina. Intervento dei vigili del fuoco da Sant’Agata di Militello e Messina ... messina.gazzettadelsud.it Capo d’Orlando: incendio in una casa, intervento dei Vigili del FuocoSerata di paura in via Trazzera Marina, a Capo d'Orlando. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento nei pressi ... 98zero.com UniScuole | Capo d'Orlando - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.