Quando si sceglie un nuovo taglio, l’obiettivo principale è spesso quello di snellire il viso e far risaltare gli zigomi. Ecco cinque look che funzionano bene per le donne over 40 e aiutano a ottenere un aspetto più fresco e armonioso.

Quando si decide di tagliare i capelli una delle motivazioni che ci porta a farlo è quello di alleggerire i lineamenti del viso e mettere in risalto gli zigomi. Ci sono tagli studiati alla perfezione che con le loro scalature e la concentrazione del volume della chioma solo in determinate parti aiutano a snellire il viso conferendo un aspetto più giovane. Questo tipo di tagli dona anche un look sbarazzino alle over 40. Sono tagli dedicati proprio a donne che vogliono osare con grinta e disinvoltura ad ogni età. Vi consigliamo cinque tipologie di tagli di capelli che sono di tendenza in questa stagione invernale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capelli, quali tagli snelliscono il viso: 5 look che stanno bene alle over 40

Nel 2025, i tagli di capelli hanno segnato un percorso di innovazione e personalizzazione, andando oltre le semplici mode passeggere.

I tagli corti più belli per donne over 40 | Eleganza senza età

