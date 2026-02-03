Capelli grigi naturali | la bella sorpresa delle sfilate di Alta Moda

Dopo le sfilate di Haute Couture primaveraestate 2026, i capelli grigi naturali sono diventati protagonisti. Le modelle hanno sfilato con ciocche grigie, sfoggiando un look autentico e senza trucco. La tendenza ha sorpreso molti, che non si aspettavano di vedere così tanta naturalezza in passerella. Ora l’attenzione si sposta su questa scelta, che sembra convincere sempre più persone.

L'attenzione per la tinta può davvero finire qui. Dopo che anche le sfilate di Haute Couture primaveraestate 2026 si sono concluse con un trionfo dei capelli grigi naturali che hanno fatto davvero parlare di sé. Ha creato stupore e grande consenso, la decisione di Matthieu Blazy, Direttore Creativo di Chanel, di aprire la sfilata di Alta Moda della Maison (la sua prima di HC), con una modella dai capelli grigi naturali. E una certa età. Un debutto che ha ribadito come la bellezza possa superare i limiti anagrafici che l'hanno tenuta stretta e confinata negli ultimi decenni. Per riscoprire una nuova libertà e grande consapevolezza.

