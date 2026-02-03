A Canicattì, un’attività di trasporto abusivo di acqua potabile è finita sotto sequestro. Le forze dell’ordine hanno multato il trasportatore che operava senza autorizzazioni ufficiali. La situazione ha acceso i controlli sulla qualità dell’acqua distribuita nella zona.

A Canicattì, nella provincia di Agrigento, è stata sanzionata un’attività di trasporto abusivo di acqua potabile. I carabinieri, durante un controllo sul territorio, hanno fermato un’autobotte che trasportava circa cinquemila litri di acqua destinata alla rivendita. Il conducente era sprovvisto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e della documentazione necessaria per garantire la salubrità e la tracciabilità dell’acqua. Le sanzioni amministrative ammontano a 5.500 euro, accompagnate da una diffida alla cessazione dell’attività illegale. Oltre a questo, l’uomo è stato punito per violazioni al Codice della Strada: la guida senza patente ha comportato un’altra multa di 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canicattì: l’acqua potabile a rischio, multe per i trasporti abusivi

