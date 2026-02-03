Candelora che festa è? Il significato e cosa dice il proverbio

La Candelora si celebra il 2 febbraio, giorno in cui i cristiani ricordano la presentazione di Gesù al Tempio. È una festa che segna anche la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, secondo il calendario tradizionale. In questa giornata, si accendono candele e si fanno riti legati alla luce, simbolo di speranza. Molti credenti seguono il proverbio che dice: “Se la Candelora troverà il tempo bello, sarà un’anni di buon raccolto”.

La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell'adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l'usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25 Dicembre (giorno della nascita di Gesù).

La Candelora si celebra il 2 febbraio ed è nota anche come la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio.

