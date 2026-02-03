Cancro uroteliale avanzato nuova terapia di prima linea disponibile in Italia

L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al nuovo trattamento per il cancro uroteliale avanzato. Da oggi, i medici possono prescrivere l’associazione di enfortumab vedotin e pembrolizumab come prima opzione per i pazienti adulti con tumori non resecabili o metastatizzati. La decisione segna una svolta importante, offrendo una nuova speranza a chi combatte questa malattia in Italia.

(Adnkronos) – Astellas Pharma ha annunciato oggi che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità per enfortumab vedotin (Padcev*) in associazione a pembrolizumab (Keytruda*) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con cancro uroteliale non resecabile o metastatico anche in Italia. Questa è la prima terapia di associazione approvata in Italia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Aifa Rimborsabilità

L’Aifa ha approvato il rimborso di una nuova combinazione di farmaci, encorafenib e binimetinib, destinata ai pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato con mutazione Braf-V600E.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Aifa Rimborsabilità

Argomenti discussi: Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia; Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari; Musk fonde SpaceX con xAi per mandare i data center nello spazio.

Cancro uroteliale avanzato, nuova terapia di prima linea disponibile in ItaliaSecondo uno studio di fase 3 enfortumab vedotin in associazione a pembrolizumab ha dimostrato superiorità rispetto a chemioterapia contenente platino ... adnkronos.com

Tumore della vescica, nuova cura per i pazienti inoperabili o metastatici: arriva in Italia un farmaco in compresseOgni anno circa 31mila italiani scoprono di avere un tumore della vescica, il quinto tipo di cancro più diffuso nel nostro Paese e i numeri sono in aumento. Non se ne parla spesso, ma questa neoplasia ... corriere.it

Regina Elena - San Gallicano - IFO. . Il tumore uroteliale, spesso chiamato semplicemente “tumore della vescica”, è la forma più comune di questa malattia. Riconoscerlo subito può fare la differenza. Ne ha parlato a Health - Sky TG24 Fabio Calabrò, Direttore - facebook.com facebook