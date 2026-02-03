Cancro uroteliale avanzato nuova terapia di prima linea disponibile in Italia
L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al nuovo trattamento per il cancro uroteliale avanzato. Da oggi, i medici possono prescrivere l’associazione di enfortumab vedotin e pembrolizumab come prima opzione per i pazienti adulti con tumori non resecabili o metastatizzati. La decisione segna una svolta importante, offrendo una nuova speranza a chi combatte questa malattia in Italia.
(Adnkronos) – Astellas Pharma ha annunciato oggi che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità per enfortumab vedotin (Padcev*) in associazione a pembrolizumab (Keytruda*) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con cancro uroteliale non resecabile o metastatico anche in Italia. Questa è la prima terapia di associazione approvata in Italia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Aifa Rimborsabilità
Cancro al seno avanzato, Aifa approva nuova terapia mirata
Cancro al polmone, disponibile nuova combinazione di terapie mirate
L’Aifa ha approvato il rimborso di una nuova combinazione di farmaci, encorafenib e binimetinib, destinata ai pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato con mutazione Braf-V600E.
Ultime notizie su Aifa Rimborsabilità
Argomenti discussi: Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia; Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari; Musk fonde SpaceX con xAi per mandare i data center nello spazio.
Cancro uroteliale avanzato, nuova terapia di prima linea disponibile in ItaliaSecondo uno studio di fase 3 enfortumab vedotin in associazione a pembrolizumab ha dimostrato superiorità rispetto a chemioterapia contenente platino ... adnkronos.com
Tumore della vescica, nuova cura per i pazienti inoperabili o metastatici: arriva in Italia un farmaco in compresseOgni anno circa 31mila italiani scoprono di avere un tumore della vescica, il quinto tipo di cancro più diffuso nel nostro Paese e i numeri sono in aumento. Non se ne parla spesso, ma questa neoplasia ... corriere.it
Regina Elena - San Gallicano - IFO. . Il tumore uroteliale, spesso chiamato semplicemente “tumore della vescica”, è la forma più comune di questa malattia. Riconoscerlo subito può fare la differenza. Ne ha parlato a Health - Sky TG24 Fabio Calabrò, Direttore - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.