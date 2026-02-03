Cancellieri | Solida e sfacciata la mia Trento La nostra filosofia? Vedere qualcosa in qualcuno e

Dopo aver vinto in casa della capolista Virtus, l’allenatore di Trento, Cancellieri, si mostra sicuro e diretto. “Solida e sfacciata, la mia Trento”, dice, spiegando che la squadra non si lascia sopraffare dall’ansia. “Se giochiamo a ritmi alti, sappiamo di poter sempre recuperare”, aggiunge, rassicurando i suoi sulla forza mentale e fisica. La squadra si prepara a continuare su questa strada, senza lasciarsi condizionare dalla pressione.

Trento è la squadra del momento, salita in zona playoff (7ª) con tre vittorie in quattro partite, le ultime due in trasferta, l'ultima addirittura a Bologna risalendo dal -17. Come si fa a vincere in casa della prima? "Credendoci, avendo fortuna e con la capacità di non farsi prendere dal panico se la partita prende un certo verso: giocare ad alto numero di possessi ci fa prendere break ma ce li fa anche recuperare facilmente. Due difese e tre azioni da sei secondi possono diventare 8 punti. E così non stacchiamo mai". Parola di Massimo Cancellieri, 53enne coach teramano tornato in Italia dopo cinque anni tra Limoges, Strasburgo e Paok: "All'estero non parlando la lingua e non conoscendo tutto quello che accade intorno è più facile, perché ti concentri solo su quello che fai.

