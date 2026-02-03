Can Yaman è stato beccato di nuovo in compagnia di una ragazza, questa volta in Spagna. Le foto mostrano l’attore italiano insieme all’influencer Lorena Ramiro, scatenando il gossip su una possibile relazione amorosa. La scena ha fatto subito il giro dei social, lasciando i fan a chiedersi se si tratti di un’amicizia o di qualcosa di più. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Scoppia il gossip su Can Yaman e l’influencer Lorena Ramiro: amicizia o nuova love story? Ecco le ultime indiscrezioni! Can Yaman pizzicato in dolce compagnia in Spagna? La notizia corre veloce e le immagini parlano chiaro. L’attore turco, amatissimo anche in Italia, è stato avvistato mentre cenava in compagnia della giovane influencer Lorena Ramiro. E no, niente segreti o cene a lume di candela in luoghi appartati: erano lì, in bella vista, nel cuore del ristorante Salvaje, dentro l’hotel dove alloggia Can. Nessun separé. Nessuna zona privata. Solo sguardi, sorrisi e tanta curiosità intorno a loro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Can Yaman non si nasconde più: chi è la ragazza beccata con lui

Approfondimenti su Can Yaman Lorena Ramiro

Can Yaman, noto come “il turco in Italia”, è un attore e modello turco molto popolare nel nostro paese.

