Can Yaman non si nasconde più | chi è la ragazza beccata con lui

Da gossipnews.tv 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman è stato beccato di nuovo in compagnia di una ragazza, questa volta in Spagna. Le foto mostrano l’attore italiano insieme all’influencer Lorena Ramiro, scatenando il gossip su una possibile relazione amorosa. La scena ha fatto subito il giro dei social, lasciando i fan a chiedersi se si tratti di un’amicizia o di qualcosa di più. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Scoppia il gossip su Can Yaman e l’influencer Lorena Ramiro: amicizia o nuova love story? Ecco le ultime indiscrezioni! Can Yaman pizzicato in dolce compagnia in Spagna? La notizia corre veloce e le immagini parlano chiaro. L’attore turco, amatissimo anche in Italia, è stato avvistato mentre cenava in compagnia della giovane influencer Lorena Ramiro. E no, niente segreti o cene a lume di candela in luoghi appartati: erano lì, in bella vista, nel cuore del ristorante Salvaje, dentro l’hotel dove alloggia Can. Nessun separé. Nessuna zona privata. Solo sguardi, sorrisi e tanta curiosità intorno a loro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

can yaman non si nasconde pi249 chi 232 la ragazza beccata con lui

© Gossipnews.tv - Can Yaman non si nasconde più: chi è la ragazza beccata con lui

Approfondimenti su Can Yaman Lorena Ramiro

Chi è Can Yaman, per tutti “il turco in Italia”. Dalla laurea in legge a quando sbottò con le fan: “Non ce la faccio più con lo stalkeraggio o con l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa a me”

Can Yaman, noto come “il turco in Italia”, è un attore e modello turco molto popolare nel nostro paese.

Galante racconta Spalletti: «È carico. A lui piacciono le sfide. Luciano è un genio. Un allenatore moderno. Ecco chi può crescere di più con lui…»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Can Yaman non si nasconde più: chi è la ragazza beccata con lui

Video Can Yaman non si nasconde più: chi è la ragazza beccata con lui

Ultime notizie su Can Yaman Lorena Ramiro

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e Pausini; Il lungo sfogo di Can Yaman e l’attacco alla stampa turca: Il mio test antidroga è negativo; Can Yaman, i test antidroga sono negativi; Carlo Conti nei panni di Sandokan annuncia: Can Yaman co-conduttore della prima serata.

can yaman non siCan Yaman apre il Festival di Sanremo: co-conduttore nella prima serata, Achille Lauro nella secondaDopo le indiscrezioni seguite al successo della serie Sandokan, ieri sera è arrivata la conferma: Can Yaman sarà a Sanremo 2026. L’attore turco, classe 1989, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini ... deejay.it

can yaman non siCan Yaman sarà ospite Sanremo: il ritorno in tv dopo settimane dal fermo in TurchiaCarlo Conti lo annuncia a sorpresa: Can Yaman sarà a Sanremo 2026. Un ritorno attesissimo che arriva dopo settimane delicate e una vicenda molto ... alfemminile.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.