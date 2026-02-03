Can Yaman fa il suo debutto a Sanremo 2026. L’attore, famoso per aver interpretato Sandokan in tv, sale sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata. Lo accompagna Carlo Conti e Laura Pausini, portando un tocco di Italia e Turchia in questa edizione del festival. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, curiosi di vedere come si comporterà in un ruolo così importante.

Dalla leggendaria isola di Mompracem a Sanremo 2026, Can Yaman approda sul palco dell’Ariston. Noto al grande pubblico per avere interpretato Sandokan nella serie tv Rai, l’attore 36enne è stato invitato a co-condurre la prima serata del Festival al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Carlo Conti scherza su Instagram: «Carlokan». Il primo indizio della sua presenza è arrivato direttamente dal direttore artistico Conti, che ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio in cui compare nei panni della Tigre di Mompracem definendosi “ Carlokan ”. A corredo due parole, ma significative: “Co-co”. GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Can Yaman da Sandokan a Sanremo: co-conduttore della prima serata con… Carlokan

Questa mattina si sono fatte più intense le trattative per portare Can Yaman a Sanremo come co-conduttore della prima serata.

Questa mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

