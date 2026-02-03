camper della salute riceve attrezzature mediche per migliorare i servizi di emergenza

Il Camper della Salute riceve nuove attrezzature mediche, grazie all’intervento del Lions Club Termoli. Le apparecchiature servono a migliorare i servizi di emergenza nei comuni della provincia di Campobasso. Ora il camper può offrire diagnosi più rapide e precise, aiutando le persone nelle zone più remote o meno servite. La consegna delle attrezzature rappresenta un passo importante per rafforzare la prevenzione e l’assistenza sanitaria sul territorio.

Il Camper della Salute, strumento essenziale per la prevenzione sanitaria nei comuni della provincia di Campobasso, ha ricevuto nuove apparecchiature diagnostiche grazie all’attività di sensibilizzazione condotta dal Lions Club Termoli. L’iniziativa, avviata in collaborazione con la Fondazione Lilt, ha permesso di raccogliere oltre 26.000 euro tramite una cena di beneficienza tenutasi a settembre presso la Misericordia di Termoli. I fondi sono stati interamente destinati all’acquisto di un nuovo ecografo di ultima generazione, dotato di tre sonde diverse, utile per effettuare controlli precisi su diversi settori dell’anatomia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

