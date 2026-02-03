Campania scatta l’allerta meteo

La Regione Campania ha emesso un’allerta meteo gialla che scatterà domani alle 12 e durerà 24 ore. Le previsioni indicano pioggia e vento forte su tutta la regione. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

La Regione Campania ha diramato un’avviso di allerta meteo gialla a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, e per le successive 24 ore. L’allerta riguarda il rischio di temporali improvvisi e intensi, accompagnati da fulmini, raffiche di vento e dalla possibile caduta di grandine. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, i fenomeni potrebbero manifestarsi in modo rapido e localizzato, con possibili disagi soprattutto alla viabilità e ai servizi essenziali. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Una nuova ondata di maltempo si sta avvicinando alla Campania, con piogge e temporali previsti nelle prossime ore.

