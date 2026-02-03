Campania Anas | lavori sulla tangenziale di Salerno con scambio di carreggiata
Da domani mattina, la Tangenziale di Salerno subirà alcune modifiche alla viabilità. L’Anas ha annunciato lavori lungo la SS18, che coinvolgono lo scambio di carreggiata per permettere l’ampliamento del sottopasso al km 64,400. La decisione è stata presa per garantire maggiore sicurezza e comporta la chiusura temporanea di una corsia, con il traffico che sarà deviato. L’intervento è a cura del Consorzio ‘Asi’ e durerà alcuni giorni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) a partire da domani mattina, mercoledì 4 febbraio, per l’esecuzione di una nuova fase dei lavori – in capo al Consorzio ‘Asi’ – per l’ampliamento del sottopasso al km 64,400, si rende necessaria, per ragioni di sicurezza, l’attivazione di un provvedimento per la circolazione. Nel dettaglio, in corrispondenza di una tratta compresa tra gli svincoli ‘Zona Industriale’ e per la strada provinciale 417 ‘Aversana’Aeroporto, sarà attiva la chiusura della carreggiata in direzione Pontecagnano, con contestuale deviazione della circolazione a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione di Fratte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
