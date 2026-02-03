Campania Anas | lavori sulla tangenziale di Salerno con scambio di carreggiata

Da domani mattina, la Tangenziale di Salerno subirà alcune modifiche alla viabilità. L’Anas ha annunciato lavori lungo la SS18, che coinvolgono lo scambio di carreggiata per permettere l’ampliamento del sottopasso al km 64,400. La decisione è stata presa per garantire maggiore sicurezza e comporta la chiusura temporanea di una corsia, con il traffico che sarà deviato. L’intervento è a cura del Consorzio ‘Asi’ e durerà alcuni giorni.

