Camionista ferito dopo che l’autobus si rovesciò nel fosso durante la circolazione

Un autobus si è ribaltato nel fosso questa sera intorno alle 15, provocando il ferimento del conducente. L’incidente è avvenuto lungo la strada principale e ha causato disagi alla viabilità. Il camionista, che era a bordo dell’autobus, è stato soccorso dai mezzi di emergenza e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi coinvolti. Le cause sono ancora da chiarire.

Un camionista è rimasto ilesso dopo che l'autobus che stava guidando si è rovesciato nel fosso, in seguito a un incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 15.30 su strada del Muson ad Asolo. L'uomo, che era alla guida di un mezzo pesante cisterna utilizzato per il trasporto di latte, ha perso il controllo del veicolo causando il ribaltamento in un fossato. Le cause dell'incidente sono ancora in fase d'accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'operazione di sicurezza, insieme all'ambulanza del Suem 118 e alla polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso. Nessun altra persona è stata coinvolta.

