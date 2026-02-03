Camion con centinaia di maiali a bordo si ribalta in strada | come è regolato il trasporto di animali vivi in Italia

Un camion carico di centinaia di maiali si è ribaltato questa mattina sulla Statale 16 Adriatica, vicino Ravenna. L’incidente ha provocato disagi e richiama ancora una volta l’attenzione sulla mancanza di una legge specifica in Italia per il trasporto degli animali vivi. Nonostante il regolamento europeo sia in vigore dal 2007, il sistema italiano resta ancora poco chiaro e poco regolamentato.

Un camion che trasportava dei suini si è ribaltato sulla Statale 16 Adriatica, vicino Ravenna. L'episodio richiama ancora una volta la necessità di una legge che regoli il trasporto degli animali vivi in Italia che ad oggi ancora non c'è, considerando che è stato recepito il regolamento europeo in vigore dal 2007 che anche andrebbe riformato. Si ribalta camion di suini, arrivano i vigili del fuoco. Animali feriti in mezzo alla strada Sinalunga: si ribalta tir carico di maiali, feriti alcuni animali Camion carico di suini si ribalta sulla Statale 16Grave incidente questa mattina lungo la Statale 16 Adriatica, nel tratto noto come via Reale, tra via Canala e Camerlona, a nord di Ravenna all'altezza della Valfrutta. Poco prima delle 7, un camion a

