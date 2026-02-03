Camera | Avs ' sanzioni contro occupazione sala stampa? Inaugurato nuovo partito Vannacci'

Oggi a Roma si è tenuta l’inaugurazione del nuovo partito di Vannacci. Durante la giornata, il deputato Sasso ha chiesto sanzioni contro chi ha occupato la sala stampa per impedire un evento sulla remigrazione. La richiesta ha scatenato polemiche e tensioni tra i partecipanti.

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "La nascita del nuovo partito di Vannacci e' stata oggi inaugurata dalla surreale richiesta del deputato Sasso di sanzioni contro noi che abbiamo occupato la sala stampa per impedire l'evento sulla remigrazione. Noi abbiamo difeso la Costituzione da un assalto di stampo razzista da parte di Casapound, continueremo a farlo se ci sarà bisogno". Lo ha detto Filiberto Zaratti, deputato di AVS, intervenendo in aula.

