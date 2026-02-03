Cambio di scenografia alla Cantera è il turno dell' artista forlivese Stefano Ricci

Questa sera alla Cantera si tiene il passaggio di testimone tra artisti. Dopo le performance di settimane precedenti, tocca ora a Stefano Ricci, l’artista forlivese, mettere in scena il suo lavoro. L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio, alle 19.30.

Cambio di scenografia alla Cantera. Giovedì 5 febbraio, alle 19.30, si svolgerà il consueto passaggio di testimone tra artisti. In questo caso Tassi lascerà il posto a Stefano Ricci, artista forlivese diplomato all'Accademia di Belle Arti con Concetto Pozzati. A dialogare con l'artista sarà sempre Alice Tamburini, artista e organizzatrice dell'evento "Particol'arte". In questa occasione Ricci presenta "EffimereNature&Maps", una nuova tappa del suo progetto New World Project, iniziato nel 2001. "EffimereNature&Maps" si concentra oggi su ciò che è destinato a durare poco (effimero) e su tutto ciò che cambia e non resta uguale nel tempo (impermanenza).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

