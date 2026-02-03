Cambio al vertice di Ravenna Farmacie | si dimette il direttore generale Di Guardo

Sebastiano Di Guardo lascia il suo ruolo di direttore generale di Ravenna Farmacie. Dopo aver annunciato le dimissioni, il manager ha deciso di cambiare strada, lasciando un vuoto nel vertice dell’azienda. La società ora cerca una nuova guida per affrontare i prossimi mesi.

Sebastiano Di Guardo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore generale di Ravenna Farmacie. Di Guardo, che aveva assunto l'impegno a gennaio 2025, rimarrà in carica fino all'1 aprile. “Quelli trascorsi sono stati mesi professionalmente arricchenti ed è stata un’esperienza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Farmacie

Ultime notizie su Ravenna Farmacie

