Cambia allenatore Jannik Sinner indiscrezione dopo il ko in Australia

Dopo l’eliminazione all’Australian Open, si fa sempre più insistente la voce di un cambio in panchina per Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano ha perso nel primo turno e ora si pensa a una possibile svolta, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e migliorare le sue performance. La situazione resta aperta, ma la decisione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

L'eliminazione all' Australian Open ha lasciato strascichi evidenti, non tanto sul piano dei risultati quanto su quello emotivo. Per Jannik Sinner, la semifinale persa a Melbourne ha rappresentato un momento di brusca frenata dopo mesi vissuti ad altissimo livello. Un torneo affrontato con aspettative enormi, cresciute di partita in partita, e concluso con quella sensazione di occasione mancata che pesa più di una sconfitta netta. Nei giorni successivi al match, attorno al numero uno azzurro si è respirato un clima di riflessione profonda. Nessuna dichiarazione impulsiva, nessuna reazione a caldo, ma la consapevolezza che certi appuntamenti segnano comunque uno spartiacque.

Dopo la sconfitta in Australia, Jannik Sinner ha sorpreso tutti annunciando di voler fare un passo indietro.

Dopo la sconfitta contro Djokovic, Jannik Sinner sembra più fragile di quanto si pensasse.

