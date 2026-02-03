Calendario Ambientale e Mostra Filatelica | proroga a Palazzo Zanca

La mostra filatelica e il Calendario Ambientale a Palazzo Zanca sono stati prorogati fino al 13 febbraio 2026. La decisione permette ai visitatori di ammirare ancora le esposizioni, che erano già state aperte da tempo. L’evento, promosso da AssoCEA Messina e dal Circolo Filatelico Peloritano, ha riscosso molto interesse tra cittadini e appassionati. Ora, chi non ha ancora visto le esposizioni avrà più tempo per farlo.

È stata prorogata sino a venerdì 13 febbraio 2026 la fruizione dell'ostensione del Calendario Ambientale di AssoCEA Messina APS - Centro di Educazione Ambientale e della Mostra di filatelia tematica organizzata dal "Circolo Filatelico Peloritano" nell'atrio di Palazzo Zanca.

