Calciomercato Serie A il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale | la Roma l’unica in negativo Milan regina del risparmio

Dopo la sessione invernale, il bilancio delle squadre di Serie A vede la Roma in netto passivo, mentre il Milan si distingue come la squadra più oculata nel risparmio. Le cifre ufficiali mostrano come le big abbiano approfittato di questa finestra di mercato per rafforzarsi senza eccessivi investimenti, con il Milan che ha preferito limitare le spese. La Roma, invece, ha speso di più, finendo l’inverno con un saldo negativo.

