Calciomercato Juve sfumato un pallino di Comolli per il centrocampo | ha firmato con l’Atletico Madrid

Da juventusnews24.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus perde un’occasione importante nel mercato di gennaio. Comolli aveva puntato su un centrocampista, ma alla fine il giocatore ha scelto di firmare con l’Atletico Madrid. I bianconeri dovranno ripiegare su altre soluzioni per rinforzare il reparto.

. Il centrocampista resta in Spagna. L’ Atletico Madrid ha ufficializzato l’ingaggio Rodrigo Mendoza, giovane centrocampista proveniente dall’ Elche che piaceva non poco anche a Comolli e alla Juventus. I Colchoneros hanno però anticipato anche i club di Premier League prendendolo per 16 milioni più bonus. IL COMUNICATO – « L’Atlético de Madrid e l’Elche Club de Fútbol hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rodrigo Mendoza. Il talento originario di Murcia ha legato il suo futuro ai colori biancorossi firmando un contratto di cinque anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2031. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

