Calciomercato Juve sfumato un pallino di Comolli per il centrocampo | ha firmato con l’Atletico Madrid
La Juventus perde un’occasione importante nel mercato di gennaio. Comolli aveva puntato su un centrocampista, ma alla fine il giocatore ha scelto di firmare con l’Atletico Madrid. I bianconeri dovranno ripiegare su altre soluzioni per rinforzare il reparto.
. Il centrocampista resta in Spagna. L’ Atletico Madrid ha ufficializzato l’ingaggio Rodrigo Mendoza, giovane centrocampista proveniente dall’ Elche che piaceva non poco anche a Comolli e alla Juventus. I Colchoneros hanno però anticipato anche i club di Premier League prendendolo per 16 milioni più bonus. IL COMUNICATO – « L’Atlético de Madrid e l’Elche Club de Fútbol hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rodrigo Mendoza. Il talento originario di Murcia ha legato il suo futuro ai colori biancorossi firmando un contratto di cinque anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2031. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Calciomercato Juve
Calciomercato Juve, Comolli ha scelto: per il centrocampo all in su questo 2005
Molina Juve, Comolli vuole puntare forte sull’ex Udinese: l’Atletico Madrid ha risposto. Cos’hanno deciso i Colchoneros
CALCIOMERCATO JUVE: 2 Colpi da COMOLLI! Xhaka 33 Anni + Mawissa
Ultime notizie su Calciomercato Juve
Argomenti discussi: Mercato Serie A chiuso: tutte le operazioni. Juve tra entrate, uscite e l'obiettivo sfumato; Juve, attaccante last minute: Zirkzee, Chiesa, Mateta, chi ha più chance di arrivare; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Calciomercato LIVE: ultime trattative e affari, alle 20 la chiusura.
Sipario sul calciomercato: sfuma Mateta al Milan, nessun rinforzo in attacco per la JuveNell’ultimo giorno di calciomercato sfumano i numeri 9 per le big. Nè Milan, né Juventus hanno l’attaccante che speravano di regalare ai propri allenatori. Sfuma - clamorosamente - Mateta, che non ha ... ilsole24ore.com
Da Mateta e Perisic a Icardi e Kolo Muani: ecco perché è stato il mercato degli affari sfumatiMilan e Juventus non hanno l'attaccante necessario per proseguire la corsa scudetto. L'Inter ha fallito i tentativi per Perisic e Diaby ... sport.tiscali.it
Calciomercato, il pagellone: Atalanta da applausi, Roma promossa, Juve e Milan no. Lazio indebolita x.com
Calciomercato chiuso, cosa ne pensate dell'operato della Juve Dite la VoStra! https://ow.ly/GZo950Y7MKp - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.