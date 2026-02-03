Calcio Petardo a Cremona | stop trasferte ai tifosi dell’Inter

Il ministro dell’Interno ha deciso di bloccare le trasferte dei tifosi dell’Inter a Cremona. La misura arriva dopo i disordini avvenuti domenica scorsa durante la partita tra Cremonese e Inter, quando un petardo è stato lanciato in campo, colpendo l’estremo difensore Emil Audero. Da ora in poi, i supporter nerazzurri non potranno più seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo 2026. Inoltre, per gli incontri a Cremona, non potranno acquistare i biglietti i residenti in Lombardia. La decision

Roma, 3 feb. (askanews) – “A seguito dei gravi disordini verificatisi” a Cremona nel corso della partita Cremonese-Inter di domenica scorsa, quando è stato lanciato un petardo in campo che ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero, il ministro dell’Interno “ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia”. Il provvedimento, informa il Viminale, “è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

