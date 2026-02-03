Calcio l’Udinese batte la Roma nel posticipo della Serie A
L’Udinese batte la Roma 1-0 nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. La partita si decide subito nella ripresa, quando Ekkelenkamp segna su punizione. La Roma fatica a trovare il pareggio, mentre i friulani portano a casa una vittoria importante.
Nel primo posticipo della 23ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio l’ Udinese supera la Roma col minimo scarto (e col minimo sforzo), imponendosi per 1-0 grazie alla rete su punizione di Jurgen Ekkelenkamp, siglato ad inizio ripresa. I friulani agganciano la Lazio all’ottavo posto a quota 32, mentre la Roma resta quinta con 43. Nel primo tempo l’Udinese impensierisce a più riprese i capitolini, sorretti dalla buona prestazione di Svilar, che prima si oppone alla conclusione di Atta e poi si disimpegna sull’insidioso tiro-cross di Ekkelenkamp. La Roma replica soltanto con qualche timida sortita di Malen. 🔗 Leggi su Oasport.it
