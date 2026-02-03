Cagliari Giulini e la cessione di un altro 20% delle quote | ecco il possibile scenario
Giulini si prepara a cedere un altro 20% delle quote del Cagliari Calcio. La trattativa è in corso e potrebbe portare a un cambio di proprietà nel breve termine. La società sarda cerca di rafforzare il suo percorso di internazionalizzazione, mentre i tifosi aspettano di capire quale sarà il futuro del club.
Approfondimenti su Cagliari Giulini
Cagliari, parla Giulini: «L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno»
Il Cagliari Calcio compie un passo importante verso il futuro della città con l’annuncio di un nuovo impianto moderno.
Ultime notizie su Cagliari Giulini
