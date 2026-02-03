Caduta libera Mentana sondaggi shock | questi partiti crollano rovinosamente

Questa sera, durante il Tg La7, Mentana ha mostrato i risultati di un sondaggio che fa riflettere. Secondo i dati, alcuni partiti stanno perdendo terreno molto rapidamente, con cali che sorprendono anche gli esperti. La distanza tra chi sostiene il governo e l’opposizione si allarga, creando un quadro difficile da interpretare. La situazione politica si muove velocemente e i numeri indicano una vera e propria caduta libera per alcune forze politiche.

Il quadro tracciato dal sondaggio politico presentato il 2 febbraio 2026 nel corso del Tg La7 evidenzia un ampliamento del divario tra le forze che sostengono il governo e i principali partiti di opposizione. La rilevazione è stata effettuata dall'istituto Swg tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e si inserisce in un contesto segnato anche da recenti episodi di cronaca, tra cui le tensioni registrate nelle piazze di Torino. I dati indicano un rafforzamento della prima forza politica, mentre le principali realtà del fronte alternativo mostrano un arretramento nei consensi.

