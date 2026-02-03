Cacciatori usccisi sui Nebrodi il mistero del quarto uomo | Devis Pino l’ultimo a cadere

Nuovi dettagli emergono sul triplice omicidio avvenuto sui Nebrodi. I medici legali hanno confermato che Devis Pino, 25 anni, è stato l’ultimo a perdere la vita. La polizia sta cercando di chiarire cosa sia successo e chi possa essere stato il quarto uomo.

Secondo le autopsie, il giovane dei fratelli Pino sarebbe stato ucciso da un colpo esploso da un quarto individuo. La famiglia, ancora sotto choc, parla di tragedia inspiegabile Nuovi dettagli emergono sul triplice omicidio dei Nebrodi: i rilievi autoptici dei medici legali confermerebbero che Devis Pino, 25 anni, è stato l’ultimo a morire. E che il colpo finale, fatale, non può essere stato esploso da Antonio Gatani, 82 anni, né dai fratelli Giuseppe e Devis Pino. Tutto porta a un inquietante sospetto: un quarto uomo presente al momento della tragedia. Il giovane Devis sarebbe stato inizialmente ferito a distanza da un primo colpo, seguito da un secondo sparato a brevissima distanza, con un’arma diversa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi.

Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco sui Nebrodi, in una zona difficile da raggiungere nel Messinese.

L'Amministrazione Comunale di San Pier Niceto esprime cordoglio e vicinanza ai familiari di Giuseppe e Devis Pino, vittime di una tragedia assurda e inspiegabile. Confidiamo nell'operato della Magistratura e delle Forze dell'ordine per fare chiarezza sui fatti. - facebook.com facebook