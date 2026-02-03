Cacciatori morti sui Nebrodi perché si cerca un quarto uomo | uno dei proiettili partito da un’arma sconosciuta

La polizia cerca un quarto uomo dopo l’omicidio di tre cacciatori sui Nebrodi. Gli investigatori sospettano che ci fosse un’altra persona presente al momento della sparatoria. Uno dei proiettili trovati sulla scena non corrisponde alle armi delle vittime, e questa pista porta a pensare che un’arma sconosciuta abbia sparato. La caccia all’uomo continua, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo davvero quella notte.

Sulla morte dei tre cacciatori uccisi sui Nebrodi il sospetto è che ci fosse una quarta persona sulla scena del crimine: uno dei proiettili trovati sarebbe partito da un'arma ancora non trovata e quindi non appartenente alle vittime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi.

La notte tra mercoledì e giovedì si fa sempre più complicata intorno al triplice omicidio sui Nebrodi.

