Cacciari ha ragione CasaPound no

Massimo Cacciari ha preso una posizione netta sulla questione di CasaPound e l'invito negato alla Camera dei deputati. Il filosofo ha detto che CasaPound non merita di essere trattata come un interlocutore legittimo, a differenza di altre formazioni politiche. La sua opinione ha suscitato reazioni contrastanti, con chi lo ha appoggiato e chi ha criticato la sua posizione. Intanto, l’episodio ha riacceso il dibattito sulle forme di rappresentanza e sui limiti della partecipazione politica.

La posizione di Massimo Cacciari sul caso dell’invito (negato) a CasaPound alla Camera dei deputati è stata letta da molti come una forma di indulgenza. E’ un errore. Cacciari non difende CasaPound, non ne attenua la gravità politica e culturale, non ne legittima il retroterra ideologico. Fa qualcosa di diverso – e più serio: ricorda che il modo migliore per indebolire un’ideologia estremista è costringerla a misurarsi pubblicamente con le regole, con le domande, con le contraddizioni che non riesce a reggere. E’ un principio antico del pensiero liberale: la libertà di parola non serve a proteggere chi è già forte, ma a mettere alla prova chi si affida solo alla forza del rumore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cacciari ha ragione, CasaPound no Approfondimenti su Massimo Cacciari Casapound, Cacciari: “Io li avrei fatti entrare alla Camera e ci avrei discusso”. Scintille con Lilli Gruber La discussione tra Massimo Cacciari e Lilli Gruber si accende a Otto e mezzo su La7. Massimo Cacciari ha sposato la compagna Chiara Patriarca: le nozze segrete celebrate a dicembre A inizio dicembre, a Milano, Massimo Cacciari avrebbe celebrato un matrimonio in forma privata con Chiara Patriarca. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Massimo Cacciari Cacciari ha ragione, CasaPound noLa democrazia non deve temere il confronto. Non significa sospendere il giudizio ... ilfoglio.it Casapound, Cacciari: Io li avrei fatti entrare alla Camera e ci avrei discusso. Scintille con Lilli GruberScintille tra Lilli Gruber e il Massimo Cacciari sul caso dei gruppi neofascisti bloccati ieri a Montecitorio dalle opposizioni - Guarda il video ... ilfattoquotidiano.it #ottoemezzo Il commento del prof. Massimo Cacciari sul contrasto tra politica e magistratura - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.