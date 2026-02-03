Cacciari ha ragione CasaPound no
Massimo Cacciari ha preso una posizione netta sulla questione di CasaPound e l'invito negato alla Camera dei deputati. Il filosofo ha detto che CasaPound non merita di essere trattata come un interlocutore legittimo, a differenza di altre formazioni politiche. La sua opinione ha suscitato reazioni contrastanti, con chi lo ha appoggiato e chi ha criticato la sua posizione. Intanto, l’episodio ha riacceso il dibattito sulle forme di rappresentanza e sui limiti della partecipazione politica.
La posizione di Massimo Cacciari sul caso dell’invito (negato) a CasaPound alla Camera dei deputati è stata letta da molti come una forma di indulgenza. E’ un errore. Cacciari non difende CasaPound, non ne attenua la gravità politica e culturale, non ne legittima il retroterra ideologico. Fa qualcosa di diverso – e più serio: ricorda che il modo migliore per indebolire un’ideologia estremista è costringerla a misurarsi pubblicamente con le regole, con le domande, con le contraddizioni che non riesce a reggere. E’ un principio antico del pensiero liberale: la libertà di parola non serve a proteggere chi è già forte, ma a mettere alla prova chi si affida solo alla forza del rumore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
