**Bus scolastici | orari e iscrizioni online come funziona per i genitori**

Da oggi i genitori possono iscrivere i figli al trasporto scolastico comunale per il 2026-2027 online. Basta entrare nel portale del comune usando lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica. La procedura è semplice e si può fare da casa, senza dover andare agli uffici. Il servizio sarà disponibile a breve, e le famiglie devono rispettare le scadenze per ottenere il posto sui bus.

Il trasporto scolastico comunale per l'anno 2026-2027 si iscrive online, con un'unica modalità per richiedere il servizio: l'accesso al portale istituzionale del comune tramite identificativo SPID o Carta d'Identità Elettronica. È possibile richiedere l'iscrizione fino al 30 giugno, data al termine della quale verrà accettata la domanda per l'intero ciclo didattico. Gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, della primaria o della secondaria di primo grado dell'area comunale possono partecipare alla procedura. I posti saranno disponibili in base a una programmazione annuale, e in caso di richiesta successiva alla data limite, saranno assegnati soltanto se vi è disponibilità.

