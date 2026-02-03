Bus scolastici le domande Sono da fare solo online
A Castel San Pietro Terme si aprono le iscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico del prossimo anno. Da oggi, genitori e studenti devono compilare le domande tramite il sito del Comune. La procedura digitale sostituisce il metodo tradizionale e richiede attenzione per non perdere le scadenze. Le iscrizioni sono aperte da oggi e dureranno fino a inizio maggio.
A Castel San Pietro Terme sono aperte le nuove iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno 2026-2027. Le domande, da presentare esclusivamente online, dovranno pervenire al municipio entro il 30 giugno e avranno validità per l’intero ciclo didattico. Una modalità di richiesta piuttosto semplice: basterà accedere al sito web istituzionale dell’ente castellano con identificazione tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica. Da lì in poi, sarà sufficiente entrare nella sezione ‘Servizi’ e selezionare, dall’elenco dei ‘Servizi in evidenza’, la voce ‘Trasporto scolastico’. Un’opportunità in più dedicata alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di tutta l’area comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su CastelSanPietroTerme Scuola
Scuole, aperte le iscrizioni. Domande solo online e attivati servizi di supporto
Sono aperte le iscrizioni alle scuole di Verona per il prossimo anno scolastico.
Tutti pazzi per lo shopping online: le cose da fare e da non fare
CDL School Costs Too Much Here's What Actually Works
Ultime notizie su CastelSanPietroTerme Scuola
Argomenti discussi: Bus scolastici, le domande. Sono da fare solo online; Selezione ARPAL Puglia Bidelli e Accompagnatori Scuolabus: ecco i vincitori; Bonus Scuola o Libri 2026/2027 per Regione.
Bus scolastici, le domande. Sono da fare solo onlineNuove iscrizioni al trasporto comunale: per le richieste c’è tempo fino al 30 giugno. Per accedere al portale servirà il profilo digitale Spid o la Cartà d’Identità Elettronica. ilrestodelcarlino.it
Scuolabus, prorogata la scadenza per le domandeNel comune di Grottammare è prorogata a mercoledì 27 agosto la scadenza per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/26. Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola ed è ... ilrestodelcarlino.it
I blitz effettuati nelle fermate bus e negli istituti scolastici hanno portato al rinvenimento di droga nascosta sui mezzi pubblici - facebook.com facebook
Violenza giovanile: è allarme sicurezza negli istituti scolastici e sui mezzi pubblici #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inprimopiano x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.