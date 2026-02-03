bus scolastici le domande sono da fare solo online

A Castel San Pietro Terme si aprono le iscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico del prossimo anno. Da oggi, genitori e studenti devono compilare le domande tramite il sito del Comune. La procedura digitale sostituisce il metodo tradizionale e richiede attenzione per non perdere le scadenze. Le iscrizioni sono aperte da oggi e dureranno fino a inizio maggio.

A Castel San Pietro Terme sono aperte le nuove iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno 2026-2027. Le domande, da presentare esclusivamente online, dovranno pervenire al municipio entro il 30 giugno e avranno validità per l’intero ciclo didattico. Una modalità di richiesta piuttosto semplice: basterà accedere al sito web istituzionale dell’ente castellano con identificazione tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica. Da lì in poi, sarà sufficiente entrare nella sezione ‘Servizi’ e selezionare, dall’elenco dei ‘Servizi in evidenza’, la voce ‘Trasporto scolastico’. Un’opportunità in più dedicata alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di tutta l’area comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

