In una scuola di Roma, alcuni studenti sono stati protagonisti di atti di bullismo e violenza giovanile. La dirigente scolastica ha sottolineato che rispondere con repressione non basta, e ha annunciato l’intenzione di avviare un percorso di ascolto e prevenzione. L’obiettivo è offrire ai ragazzi alternative positive e aiutarli a capire i propri comportamenti.

"Il disagio non può essere affrontato con strumenti repressivi: serve prevenzione. Ascoltiamo, e offriamo ai giovani percorsi di crescita e consapevolezza". Con queste parole, la vicesindaca e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro, presenta "Parliamone", il nuovo progetto per combattere il disagio giovanile. Dopo gli episodi di bullismo e violenza segnalati nelle ultime settimane nell’area del terminal dei pullman di piazza Pizzarello, e all’indomani della "lettera aperta" lanciata dai genitori preoccupati per la sicurezza dei propri figli, il tema torna con forza al centro del dibattito cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bulli e violenza giovanile: "Un percorso d’ascolto"

Approfondimenti su Bulli Violenza

Il Prefetto Zito chiarisce la differenza tra baby-gang e gruppi di giovani disturbatori, sottolineando che il fenomeno delle cosiddette

Questo percorso si rivolge ai giovani, affrontando temi come il cyberbullismo, l’uso responsabile dei social e l’educazione sentimentale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bulli Violenza

Argomenti discussi: Bulli e violenza giovanile: Un percorso d’ascolto; Modena, school tutor in sei istituti per vigilare sui ragazzi contro bullismo e microcriminalità. Il sindaco Mezzetti: Troppi reati; Bullismo e cyberbullismo Geracitano: Il silenzio non protegge. Giovani e adulti devono rompere l’indifferenza; Metal detector, Valditara: i controlli si faranno fuori scuola. I giudici gli danno ragione: violenza giovanile da guinness dei primati. Gli ultimi casi.

Bulli e violenza giovanile: Un percorso d’ascoltoPsicologi, assistenti sociali ed educatori a scuola e nei luoghi d’incontro. La vicesindaca D’Alessandro al lavoro sul progetto Parliamone. . ilrestodelcarlino.it

Giovani e violenza: sollecitazioni multimediali e ritmo accelerato nelle comunicazioni. Interagiscono ma non ascoltano. INTERVISTASono sempre più frequenti gli episodi di violenza tra i ragazzi anche a scuola, ma cosa sta accadendo ai nostri giovani? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Giusi Antonia Toto, Docente ordinaria d ... orizzontescuola.it

Violenza, bullismo e sicurezza sul web: parlano i ragazzi. I dati raccolti nell’edizione 2026 dell’Osservatorio Indifesa (di Terre des Hommes e Scomodo), in vista del #SaferInternetDay, il 10 febbraio. | #SID2026 x.com

Il rapporto di Terre des Hommes sui temi di violenza, bullismo e sicurezza nel web: la metà degli oltre 2mila under 26 intervistati dichiara di aver subito almeno un atto di violenza. L'articolo di Elisa Campisi https://buff.ly/yPb5Fez - facebook.com facebook