Il portiere dell’Aek Atene, Brignoli, rivela di aver avuto una crisi di nervi al suo primo debutto in Serie D. Ricorda anche il gol tutto storto segnato contro il Milan, che gli rimase impresso. Ora, dopo aver giocato in Champions League, Brignoli si confessa: “Odio colpire di testa, ma quel giorno in Benevento-Milan sono riuscito a segnare così”.

Alberto Brignoli potrà diventare un allenatore, un trader, un esploratore nel Borneo, ma per il calcio resterà sempre il portiere che il 3 dicembre 2017 segnò il 2-2 di Benevento-Milan. Era la partita d’esordio di Rino Gattuso sulla panchina del suo cuore. Brignoli non ha mai più fatto gol ma è diventato tanti uomini in uno, come nel calcio succede raramente: un portiere all’Aek Atene, un deejay, un imprenditore. Ha vissuto, e non è poco: ha partecipato a tutti i campionati, dalla D alla Champions passando per C2, C1, B, A, Conference ed Europa League. Unico in Italia. Raccontiamo un episodio simbolico per ogni categoria? "Per la D è facile: alla presentazione con il Montichiari, quando hanno fatto il mio nome al microfono, sono svenuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignoli: "Al debutto in D sono svenuto. Quel mio gol tutto storto al Milan..."

Alberto Brignoli racconta il suo percorso tra calcio e ciclismo, condividendo come il gol al Milan fosse il risultato di allenamenti specifici.

