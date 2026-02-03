Bretella dell' aeroporto cassa integrazione e lavoratori a casa a turno Evitato il blocco

I lavori sulla bretella dell’aeroporto continuano, ma con alcune accortezze. I sindacati hanno chiesto di usare la cassa integrazione e di far lavorare i dipendenti a turni, per evitare che il cantiere si blocchi del tutto. «Il nostro obiettivo è ripartire il prima possibile, in modo ordinato e stabile, senza lasciare nessuno indietro», spiegano i segretari di Filca Cisl Venezia e Fillea Cgil. La preoccupazione principale è mantenere i posti di lavoro e garantire la ripresa senza intoppi

C'è da tutelare il lavoro, e c'è da evitare il blocco totale dell'opera a tempo indeterminato. «Il nostro obiettivo è uno solo: ripartire il prima possibile, in modo ordinato e stabile, senza lasciare indietro nessuno» dicono i segretari generali di Filca Cisl Venezia Andrea Grazioso, Fillea Cgil.

