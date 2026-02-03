Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 3 febbraio 2026

Oggi a Caserta si sono succedute diverse novità. Tra cronaca, politica e meteo, il 3 febbraio si è rivelato un giorno intenso. La città ha visto eventi che hanno attirato l’attenzione di residenti e media, dal traffico alle dichiarazioni politiche, passando per le condizioni del tempo. Ecco una panoramica delle dieci notizie più importanti di oggi.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 3 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Soldi sporchi: nel casertano 3089 operazioni sospette segnalate alla Banca d'Italia. Nel 2025 aumentano del 36%.

