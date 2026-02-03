Brando Ephrikian torna a parlare, dopo le accuse di Raffaella Scuotto. L’ex tronista respinge tutto e dice che le accuse sono false. La vicenda tiene banco, con entrambe le parti che si accusano a vicenda. Ora si attende una risposta definitiva, mentre l’ex coppia si trova al centro di un nuovo capitolo.

Brando Ephrikian respinge le accuse di Raffaella Scuotto, le accuse sono false? Parla lui. C’è qualcuno che non sta dicendo la verità tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex coppia nata in una passata edizione di Uomini e Donne. Lei qualche giorno fa lo ha duramente attaccato dicendo che l’ha manipolata per mesi, ha anche detto di essere stata vittima di violenza non solo psicologica ma anche fisica. Brando Ephrikian (Screen Ig @brando.ephrikian) Dopo le recenti e gravissime accuse dell’ex corteggiatrice il ragazzo ha finalmente rotto il silenzio, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video per difendersi.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo le accuse di Raffaella Scuotto la smentita dell'ex tronista

Ultime notizie su Brando Ephrikian

Argomenti discussi: Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressione; Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia querele; Raffaella Scuotto replica a Brando Ephrikian dopo averlo accusato di violenze: Dalla coscienza non si scappa; Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di violenza di Raffaella: la sua verità.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo le gravi accuse di Raffaella Scuotto: Non accetto che la mia reputazione venga messa in discussione in questo modoUomini e Donne, Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo le gravi accuse di Raffaella Scuotto: Non accetto che la mia reputazione venga messa in discussione in questo modo. Scoop, news e anticipazion ... isaechia.it

Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressioneBrando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata. fanpage.it

La coppia uscita dal dating show di Canale 5, formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, aveva fatto sognare tanti affezionati del programma, tuttavia solo recentemente, in una live la ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti e i delicati motivi che ci facebook