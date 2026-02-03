BPER Banca Private Cesare Ponti sponsor della mostra I Macchiaioli

La banca ha deciso di sostenere l’esposizione dedicata ai Macchiaioli, che si terrà a Palazzo Reale a Milano dal 3 febbraio al 14 giugno 2026. La mostra riunisce opere di alcuni tra i più importanti artisti del movimento e attirerà molti visitatori. BPER Banca Private Cesare Ponti è tra gli sponsor ufficiali, confermando il suo impegno nel promuovere l’arte e la cultura.

BPER Banca Private Cesare Ponti è sponsor della mostra " I Macchiaioli ", in programma dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 presso Palazzo Reale a Milano. Un impegno coerente e di lungo periodo. La sponsorizzazione conferma l'impegno di BPER Banca Private Cesare Ponti a favore della cultura, intesa come leva di crescita civile, sociale ed economica. Parte del Gruppo BPER, BPER Banca Private Cesare Ponti promuove da anni iniziative culturali di rilievo nazionale, interpretando la cultura come uno strumento fondamentale per leggere la realtà con pensiero critico, comprenderne l'evoluzione e contribuire allo sviluppo delle comunità in cui opera.

