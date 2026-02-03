Boxe riconoscimento del Comune a due pugili delle squadre ferraresi

Il Comune di Ferrara ha premiato due pugili delle squadre locali per i loro successi in campo. La cerimonia si è svolta ieri, con i rappresentanti dell’amministrazione che hanno consegnato targhe e attestati ai campioni, riconoscendo il loro impegno e i risultati ottenuti.

Un doppio riconoscimento dell'Amministrazione comunale è stato conferito a due pugili delle squadre ferraresi per gli importanti risultati raggiunti nella loro categoria sportiva. Il 29enne Ahmed Obaid campione italiano dei Pesi Mosca vinto a Ferrara nel dicembre 2025, e la 14enne Chiara Roveggio, vincitrice dell'oro nazionale ai campionati italiani under 15.

