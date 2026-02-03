Quarto e ultimo appuntamento del 2026 con Boss in Incognito in onda questa sera, martedì 3 febbraio su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay). Anche stasera Elettra Lamborghini è pronta per travestirsi e accompagnare un nuovo boss all'interno della sua azienda, per scoprire come lavorano i propri dipendenti e regalare sorprese. Boss in Incognito è la versione italiana del format Undercover Boss di Studio Lambert, adattato in Italia da Endemol Shine Italy. Dopo esser stato a lungo condotto da Max Giusti, il format è finito in mano a Elettra Lamborghini, che tra poche settimane sarà in gara al Festival di Sanremo per la seconda volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, l'azienda nella puntata di martedì 3 febbraio

Boss in Incognito 2026 torna su Rai 2 con Elettra Lamborghini alla guida del programma.

