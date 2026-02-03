Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, terza puntata, 3 febbraio, Rai 2. Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera. Anticipazioni prima puntata. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Boss in incognito 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata

Approfondimenti su Boss in Incognito 2026

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: La seconda puntata di

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Boss in Incognito 2026

Argomenti discussi: Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, l'azienda nella puntata di martedì 27 gennaio; Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito; La puntata finale di Boss in incognito; Boss in incognito - S2025/26 - Puntata del 03/02/2026 - in diretta su Rai 2 03/02/2026 alle 21:20.

Silvia Cecchini di Tartufi Jimmy è l’ultimo ‘Boss in Incognito’ del 2026Silvia Cecchini di Tartufi Jimmy è la protagonista dell'ultima puntata di Boss in Incognito 11, su Rai 2 martedì 3 febbraio 2026 ... davidemaggio.it

Paola De Vecchis di Frittoking è il terzo ‘Boss in Incognito’ del 2026Paola De Vecchis di Frittoking è la protagonista della settima puntata di Boss in Incognito 11, su Rai 2 martedì 27 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

La cantante torna protagonista in tv con "Boss in incognito" - facebook.com facebook